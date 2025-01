Sem “bola na trave” e apostando em “final feliz” Lobo começa caminhada na A4

Novo ano, novo desafio: na A4, Grêmio não quer “bater na trave” e Araçatuba é o primeiro desafio - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Não permitir que um sonho se transforme em um pesadelo. Pelo contrário, fazer com que a campanha do Grêmio São-carlense seja um “conto de fadas” e tenha um final feliz. No gramado, não permitir que a bola “bata na trave” pela segunda vez. Afinal, como diz o ditado popular, “um é pouco, dois é bom. Mas três? É demais”.

Com esta mistura de emoções, o Grêmio São-carlense inicia na noite desta quarta-feira, 22, a sua participação no Campeonato Paulista da Série A4. No comando, o técnico Marcus Vinícius que vai dirigir o time pela segunda vez em sua curta carreira de treinador.

Na primeira passagem, em duas participações na A4, o Lobo da Central ficou por “um fio” para conquistar o acesso à A3. Por apenas um jogo. Agora, ele quer mudar a história e buscar atingir a meta.

O primeiro passo será às 20h, no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros, quando encara o recém-promovido Araçatuba, na casa do adversário. Marcus Vinícius garante que o Grêmio foi “montado a dedo” e as perspectivas são as melhores possíveis. “Vai ser um jogo difícil e sem dúvida, vai nos trazer um cenário do que vai ser a competição neste ano”, antecipou.

Para o início da A4, o Lobo contratou 22 jogadores e Marcus reconheceu que o tempo de preparação foi “curto”. O time foi mesclado com jogadores experientes e novatos, porém, qualificado. Na opinião do comandante. “É um grupo qualificado e comprometido. Isso posso afirmar. Estou muito satisfeito com o grupo que montamos para esta competição, onde temos no mínimo, duas opções para cada posição e com boas características”, afirmou.

Muito foco e vontade

Indagado sobre as virtudes que vê na equipe, Marcus Vinícius traduziu em “fé, perseverança e trabalho”. “Vamos em busca acreditando nesses aspectos para que tenhamos um final feliz neste ano de 2025. Vejo nessa equipe muita vontade de vencer, atletas que estão extremamente motivados e comprometidos com a instituição em busca do acesso”, resumiu.

A rodada

O Campeonato Paulista da Série A4 começa quarta-feira, 22, e a primeira rodada está assim definida:

15h – Joseense x Taquaritinga

15h – Colorado Caieiras x Barretos

15h – Audax x Nacional

15h – Jabaquara x Vocem

19h30 – Penapolense x União Barbarense

20h – Inter de Bebedouro x Audax

20h – Paulista x Matonense

20h – Araçatuba x Grêmio São-carlense

