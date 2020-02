Segunda rodada marca as duas últimas estreias na Copa São Carlos

Garagem Church tenta emplacar sua segunda vitória - Crédito: Gustavo Curvelo

Das dez equipes participantes da Copa São Carlos de Futebol Evangélico, as duas únicas que ainda não estrearam fazem seu primeiro jogo neste sábado (15). Pela segunda rodada, Universal Sede e Geração Conviver se apresentam à torcida pela primeira vez na temporada e se juntam, definitivamente, às outras oito agremiações na busca pelo título – seis delas, inclusive, atuam no mesmo dia pela segunda vez na competição.

No Estádio Municipal Luiz Estevan de Siqueira “Zuzão”, a expectativa pela estreia gira em torno da Universal Sede. Pelo Grupo A, a equipe enfrenta a IPR Centro, que venceu em sua primeira partida, às 14h45. Um pouco antes, às 13h15, Madureira e Pentecostal da Bíblia medem forças no mesmo local.

Já no Grupo B, a novidade fica por conta do debute da Geração Conviver. Campeã do torneio de futebol society no segundo semestre de 2019, a equipe tem pela frente a Universal Aracy às 14h45, em compromisso marcado para o Estádio Municipal Dr. Álvaro Zuim, o popular campo da Vila Izabel. Mais cedo, Quem Procura Acha e Garagem Church, que triunfaram na primeira rodada, fazem confronto direto pela liderança da chave, às 13h15.

Em todos os casos, os jogos contam com entrada aberta ao público.

