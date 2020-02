Secretaria de Esportes do Estado muda categoria e handebol feminino terá vida difícil nos Regionais

Jogadoras durante as atividades físicas: trabalho para dar o condicionamento físico ideal para 2020 - Crédito: Marcos Escrivani

A vida da equipe júnior de handebol feminino H7 Esportes/La Salle complicou na temporada 2020. Pelo menos nos Jogos Regionais que serão realizados em Lençóis Paulista. O motivo: a Secretaria de Esportes do Estado alterou o regulamento e nesta modalidade esportiva a categoria júnior (sub20) deixou de existir e a competição será somente para equipes adultas (categoria livre).

A informação foi passada pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues que prepara o time para a temporada. “Fomos pegos de surpresa e isso alterou o nosso planejamento”, comentou. “A nossa ideia era ter um time adulto em 2021, e agora iremos para os Regionais com uma equipe basicamente júnior”, comentou. “Apesar das dificuldades aumentarem, estamos almejando voos maiores. Para nós, quanto maior a dificuldade, mais interessante se torna o desafio”, comentou.

EMPENHO

Na segunda semana de treinos, Antonio Carlos disse que focou o condicionamento físico e a parte aeróbica das atletas, com o intuito de acelerar a preparação para as competições deste ano.

“É um momento delicado, pois trabalhamos a base. O rendimento que acontece ao longo do ano, começa justamente com uma preparação eficiente e correta. Acredito que estamos no caminho certo”, analisou.

REFORÇOS

Antonio Carlos informou ainda que duas goleiras e duas atletas de linha estiveram semana passada em São Carlos realizando um período de avaliações.

O técnico são-carlense afirmou que são jogadoras provenientes do Rio de Janeiro e do Paraná e a meta é fazer com que o H7 Esportes/La Salle seja ainda mais competitivo na atual temporada. “A cada ano damos um passo em busca da perfeição. Por isso estamos nesta luta diária para colocar São Carlos em evidência no handebol feminino”, finalizou.

