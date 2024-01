Secretaria de Esportes de Ibaté abre inscrições para Ritbox

SIGA O SCA NO

A Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Secretaria de Esportes está com inscrições abertas para as aulas de Ritbox.

O Ritbox é um programa de treino ritmado que proporciona queima de gordura, ganho de massa, definição muscular, força, resistência e muita diversão. A modalidade que se tornou um fenômeno em todas as academias, está sendo oferecida gratuitamente no município desde o ano de 2022.

A coach de Ritbox, Regiane Barretos, pontua os benefícios da modalidade. “O Ritbox funciona principalmente para o emagrecimento saudável, tonificação dos músculos e saúde mental. É uma aula descontraída por ter música e dinâmica pela sequência de exercícios e movimentos. A galera está gostando muito”, disse.

Os interessados em fazer as atividades devem ter mais de 13 anos, e podem procurar diretamente a professora Regiane no local das atividades. “As aulas acontecem toda terça e quinta-feira, às 18h40 na Pirâmide, e toda quarta e sexta-feira, às 18h20 no Complexo Esportivo Parrelão”, contou Regiane.

Regiane comenta que os treinos podem ser uma forma de terapia. “Os treinos são divertidos, no ritmo da música, enquanto você está praticando, esquece todo o resto e a prática libera o hormônio da felicidade. Além disso, traz benefícios significativos para as pessoas que sofrem com crises de ansiedade, depressão e afins”, destaca.

Mais informações podem ser obtidas na Sede da Secretaria Municipal de Esportes, localizada na rua Dr. Teixeira de Barros, n° 500, Centro (no Estádio Municipal Dagnino Rossi) ou pelo telefone (16) 3343-2323.

