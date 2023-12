SCC A leva o título da série Bronze da Copa Elisângela Rebordões

SIGA O SCA NO

Jogadoras do SCC A comemoram a conquista do título - Crédito: Zé_Photografy

Terminou a série Bronze da Copa Elisângela Rebordões de Vôlei Feminino e o São Carlos Clube A, da técnica Sandra Mara Rebordões, levou a melhor e garantiu o título ao fazer 3 sets a 0 no time de Ibaté.

Com destaque para a ponteira Vanessa, em 1h11, a equipe vencedora fez as parciais de 25/13, 25/11 e 25/19. O encontro foi realizado na noite de quarta-feira, 28, no ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião.

As duas equipes protagonizaram uma boa partida e as atletas das duas equipes se empenharam ao máximo para conquistar o resultado positivo.

Neste quesito, as comandadas de Sandra Mara foram mais eficientes e construíram o placar, encerrando a temporada com um honroso título regional de vôlei feminino.

São Carlos Clube A: Regina, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Ana, Flávia, Maria, Daiza, Cláudia, Juliana, Luana, Marília e Cláudia Cury. Técnica: Sandra Mara.

Ibaté: Joice V., Núbia, Ana, Luciana, Carol, Maria, Pietram Fábia, Juliane, Joice A. e Daiane. Técnico: Lucas.

Árbitros: Alessandra Borges e Kaisuky Kamimura. Apontador: Narciso Borges.

