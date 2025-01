São Paulo vence o Majestoso em dia marcado por chuva e muitos gols

Lucas Moura comemora um dos gols marcados no clássico Majestoso - Crédito: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

Quatro partidas movimentaram o domingo, 26, no Paulistão, fechando a quarta rodada da competição. O grande destaque foi o Clássico Majestoso, que terminou com vitória do São Paulo sobre o Corinthians, por 3 a 1. Mirassol, São Bernardo e Guarani também venceram.

Jogando no Morumbis, após atraso pela forte chuva, o São Paulo venceu o Corinthians por 3 a 1, com gols de Lucas Moura (2) e Oscar. José Martinez descontou para o Corinthians.

A vitória tricolor acontece um dia após a equipe de base ter conquistado a Copinha Sicredi contra o mesmo adversário. No Paulistão Sicredi, o São Paulo é o líder do Grupo C com sete pontos. Já o Corinthians, caiu para a segunda colocação do Grupo A, com nove pontos.

Isso porque o Mirassol, também com nove, ganha no saldo de gols (7 a 1). Neste domingo, 26, o time venceu a Portuguesa pelo placar de 2 a 1. O time da casa abriu vantagem com gols de Lucas Ramon e Alex Silva (contra). Jajá diminuiu a desvantagem, mas não foi o suficiente. A Portuguesa segue com dois, em quarto e último lugar do Grupo B.

Jogando em casa, no Brinco de Ouro, o Guarani superou o Noroeste por 2 a 0, com gols de Matheus Régis e João Marcelo. Assim, lidera o Grupo B com sete pontos, enquanto o adversário tem cinco, em terceiro do Grupo C.

Por fim, o São Bernardo venceu o Botafogo por 1 a 0, na Arena NicNet/Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogo, marcado pela forte chuva, contou com paralisação no intervalo e foi definido apenas nos minutos finais, em gol de falta de Rodrigo Ferreira. O São Bernardo lidera o Grupo D com nove pontos. Já o Botafogo segue com dois, em quarto.

Confira os resultados da rodada:

Inter de Limeira 1 x 1 Ponte Preta

Água Santa 3 x 0 Red Bull Bragantino

Velo Clube 2 x 1 Santos

Palmeiras 1 x 2 Novorizontino

Mirassol 2 x 1 Portuguesa

Botafogo 0 x 1 São Bernardo

São Paulo 3 x 1 Corinthians

Guarani 2 x 0 Noroeste

(com FPF)

