São Paulo recebe o Guarani no Morumbis e tenta a primeira vitória

Calleri durante treino preparatório para a partida contra o Guarani - Crédito: Erico Leonan/saopaulofc.net

Três jogos encerram nesta quinta-feira, 23, a segunda rodada do Paulistão. No Morumbis, a partir das 19h30, o São Paulo recebe a visita do Guarani de Campinas e tenta a primeira vitória.

A equipe do técnico Zubeldia fez até aqui apenas um jogo. Em Ribeirão Preto, empatou em 0 a 0 com o Botafogo utilizando um time misto. A impressão deixada não foi das melhores, com um futebol fraco e sem criatividade.

Em 3º lugar no grupo C com apenas 1 ponto, o Tricolor foca a primeira vitória no Paulistão. A equipe, no entanto, não deverá ter grandes novidades.

Já o Guarani, embalado pela boa campanha nas apresentações anteriores, tenta surpreender o Tricolor e confirmar a boa fase com mais uma vitória. O Bugre lidera o grupo B com 4 pontos.

Jogos desta quinta-feira, 23

18h30 – Noroeste x Botafogo

18h30 – São Bernardo x Mirassol

19h30 – São Paulo x Guarani

