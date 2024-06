São Geraldo joga para manter chances de vaga à semifinal na Faber

São Geraldo joga e tem que vencer para sonhar com a vaga à semifinal - Crédito: Divulgação

A 13ª rodada da fase de classificação do Campeonato Interno de Futebol do Clube Faber-Castell promete mexer com os nervos dos torcedores dos atletas que disputam a competição.

Na manhã deste domingo, 9, três jogos movimentam o Cedrinho e o líder e já classificado à semifinal Race Life folga e assiste de camarote as demais equipes lutarem pelas três vagas restantes.

Dentre os times que buscam vaga entre as quatro melhores equipes da competição está o lanterna São Geraldo Tintas que joga suas últimas cartadas. Com apenas 11 pontos e na última colocação, enfrenta o vice-líder Top Real, que está com 18 pontos e bem próximo da classificação. Já o São Geraldo tem que conquistar os três pontos para permanecer sonhando com uma possível vaga.

A rodada

Campo 1

8h - Top Real x São Geraldo Tintas

10h - Sindicato dos Químicos/Clínica Médica Júlio Ara x Pão de Queijo

Campo 2

8h - Tiquinho/Vagão Maq x WLM Engenharia/Aton Analytics/Sintepol/Outlet

Classificação

