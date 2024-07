São Carlos vence e está nas semifinais do handebol feminino nos Regionais

SIGA O SCA NO

Jogadoras do H7 Esportes comemoram vitória: São Carlos na semi dos Regionais - Crédito: Divulgação

São Carlos, através da H7 Esportes, continua avassaladora no handebol feminino nos Jogos Regionais, que estão sendo realizados em Botucatu. No domingo, 7, estreou com vitória sobre Bauru e nesta segunda-feira, 8, o time comandado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues despachou Itatinga, ao vencer por 36 a 13.

Com o resultado, a equipe são-carlense terminou em primeiro lugar no grupo A e agora encara Descalvado, em um derby regional, pela fase semifinal. A partida será nesta terça-feira, 9. Na outra semi, Lins pega Itatinga. Os vencedores disputam a medalha de ouro da competição.

Sobre a tranquila vitória sobre Itatinga, Antonio Carlos elogiou o sistema defensivo, que esteve compacto e consistente. “As adversárias encontraram muitas dificuldades e induzimos aos erros. Nos contra-ataques, tivemos a felicidade de anotar os gols e construímos a boa vitória”, disse o jovem treinador são-carlense.

