São Carlos vence e avança às quartas de final da Bezinha

São Carlos comemora a vitória e a classificação para aas quartas de final - Crédito: Delma Gonçalves

Com muita emoção e no sufoco. O São Carlos fez a lição de casa e garantiu a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista da Série B.

Na tarde deste sábado, 3, no estádio municipal Dr. Hermínio Ometto, em Araras, a Águia venceu o Colorado de Caieiras por 2 a 1 e garantiu a vaga entre os oito melhores sendo o melhor terceiro colocado por índice técnico.

No grupo 5, a equipe terminou em terceiro lugar com 7 pontos, contra 9 pontos do Colorado (2º) e 13 pontos do líder Araçatuba.

A partida em Araras foi tensa. O São Carlos começou melhor a partida e fez 1 a 0 com Rodrigão aos 15 minutos. Aos 45 minutos, Pedro Henrique empatou.

O resultado, apesar de classificar momentaneamente a equipe era perigoso e somente a vitória daria a vaga. E o gol salvador veio aos 35 minutos, após penalidade marcada pelo árbitro Fagson dos Santos Silva. João Braga cobrou e colocou a Águia em vantagem.

Aos 45 minutos, em um lance infantil, Dudu Black foi expulso por praticar anti-jogo e desfalca o São Carlos no primeiro jogo das quartas de final, que será no estádio Luisão.

Quem segue

Pelo grupo 4, o Flamengo venceu o Mauá e terminou a fase com 13 pontos. O Mauá, eliminado, ficou com 5 pontos. No outro jogo, o Tupã venceu por 2 a 0 o Tanabi e foi a 10 pontos na segunda colocação. O adversário, mesmo com a derrota, permaneceu com 6 pontos, mas se classificou por índice técnico (segunda melhor campanha como terceiro colocado).

No grupo 5, Araçatuba e Mauaense ficaram no 1 a 1 e o São Carlos fez 2 a 1 no Colorado. Com isso, Araçatuba (13), Colorado (9) e São Carlos (7) seguem na competição. Mauaense, fora.

Por fim, no grupo 6, o Inter de Bebedouro (16 pontos) fez 2 a 1 no Paulista (10) e se classificaram. Ecus (5 pontos) goleou o Manthiqueira (3) por 4 a 0, mas ambos foram eliminados.

