São Carlos termina a primeira fase na liderança da Bezinha

Mesmo sem jogar, São Carlos terminou líder do grupo B - Crédito: Delma Gonçalves

Terminou a primeira fase da Série B do Campeonato Paulista na tarde deste sábado, 22. Mesmo sem jogar (folgou na tabela), o São Carlos foi beneficiado pelos resultados no grupo 2 e terminou na liderança com 15 pontos.

A Águia torcia por um tropeço do Colorado, única equipe que poderia tirar a ponta. A equipe foi até Guarulhos e não viu a cor da bola e perdeu por 4 a 0.

No outro jogo do grupo, em São Paulo, o Barcelona completou o 100% de não aproveitamento, perdeu mais um jogo e foi goleado pelo Paulista por 5 a 0.

Classificação final

Grupo 2

1. São Carlos, 15 pontos

2. Paulista, 14 pontos

3. Flamengo, 13 pontos

4. Colorado, 13 pontos

5. Barcelona, 0 ponto

