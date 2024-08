São Carlos terá que vencer Araçatuba para se manter vivo na Bezinha

Necessitando de vitória por dois gols de diferença, São Carlos tem que vencer o Araçatuba - Crédito: Ismael Volpin

O São Carlos vai encarar o Araçatuba a partir das 15h deste sábado, 17, com a ‘corda no pescoço’. O estádio municipal Dr. Adhemar de Barros irá receber o segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista da Série B.

No primeiro jogo, sábado, 10, no estádio Luisão, a Águia até teve algumas chances, mas decepcionou ao ser derrotada por 1 a 0. Como o Araçatuba tem melhor campanha, agora pode até ser derrotado em casa por um gol de diferença que se classifica à semifinal.

Para a equipe orientada pelo técnico João Batista resta uma única alternativa: vencer. E por dois ou mais gols de diferença. A novidade será o retorno do atacante Dudu Black que cumpriu suspensão.

A Águia terá muitas dificuldades dentro de campo, já que a equipe não conseguiu ainda apresentar um futebol regular e consistente e fora das quatro linhas, já que são esperados pelo menos 6 mil torcedores do Adhemarzão.

Mais três partidas serão realizadas neste sábado. Às 15h, em Tupã, a equipe da casa recebe o Colorado e precisa vencer por dois gols de diferença para avançar (no primeiro jogo o time de Caieiras venceu por 3 a 1). No mesmo horário, em Guarulhos, o Flamengo joga por uma vitória simples para se classificar diante do Paulista, que no primeiro jogo, em Jundiaí, venceu por 2 a 1. Às 16h, em Bebedouro, o Inter joga por novo empate diante do Tanabi para se classificar, já que no primeiro jogo o placar ficou em branco.

As equipes classificadas avançam à semifinal e continuam com o sonho do acesso à Série A4. Os eliminados, amargam mais um ano na fila.

