São Carlos terá equipes femininas da Liga Nacional de Futsal

Equipe sub20 de futsal é a primeira equipe feminina a representar São Carlos na Liga Nacional: em março - Crédito: Marcos Escrivani

Contar com alguns reforços, mas valorizar pratas da casa. Com esta meta, a ASF São Carlos terá duas equipes participando no primeiro semestre de 2020, da Liga Nacional de Futsal. Uma sub20 e outra adulta, ambos sob o comando do técnico Fabiano Lourenço, também diretor de Esportes e Rendimento da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

As duas equipes terão muitas jogadoras formadas nas escolinhas de futsal do município e a primeira a entrar em cena será o sub20 que fará suas primeiras apresentações nos dias 13, 14 e 15 de março.

“A equipe já está pronta e basicamente será formada com atletas de São Carlos. Acredito que deveremos ter dois reforços apenas”, comentou Fabiano salientando que o adulto estreia no mês seguinte. “Neste caso teremos reforços de atletas mais experientes, mas a maioria será do sub20”, completou o treinador.

Fabiano disse ainda que, paralelamente a preparação das equipes, os responsáveis buscam parceiros para que os times possam ser custeados. “Estamos em busca de um alojamento para que as atletas possam morar e treinar em São Carlos e já temos um parceiro, já que uma universidade particular irá fornecer bolsas de estudos para as atletas”, comentou.

CATEGORIA SUB20

A categoria sub20 do futsal feminino tem as equipes participantes. São 16 times de vários estados brasileiros e a Confederação Brasileira definiu que as rodadas aconteceram em sistemas de festivais.

Na primeira fase serão quatro sedes, com quatro equipes cada. Acontece turno único nos dias 13, 14 e 15 de março e as duas primeiras se classificam para a segunda fase, que terá oito equipes.

Serão duas novas sedes (datas a serem definidas, bem como locais).

Acontece novo turno único e as duas primeiras de cada sede passam para a terceira fase que terá quatro representantes e quando será apurado o campeão.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da Liga Nacional de Futsal Feminino sub20 já está definida.

O Paraná será uma das sedes e reunirá o Guarapuava, Afeto/Toledo, Pato Branco Futsal Feminino e Palestra de Erechim/RS.

O Amazonas é a segunda sede e terá o Recanto, Estrela do Norte, Iranduba e Amazonas F.C.

Por fim São Paulo terá duas sedes. As equipes confirmadas são: Guerreiras de Pinda, XV de Piracicaba, ASF São Carlos, Américo Brasiliense, São Sebastião, Caraguatatuba, Londrina e Barra Mansa/RJ.

Fabiano disse que as cidades não estão definidas, mas São Carlos pode ser uma das eleitas. “Nada está certo. Há o interesse em nossa cidade pelo fato do apelo que o futsal possui e o ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho ser um local muito comentado no meio”, afirmou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também