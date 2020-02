São Carlos terá equipe completa na seletiva do Circuito Caixa

Equipe treina forte na Fesc de olho na seletiva do Circuito Caixa - Crédito: Marcos Escrivani

Os treinos estão fortes e a preparação intensa. Assim, os atletas que compõem a equipe ACD (atletas com deficiências) LCN/Aquário Fitness buscam estar bem física e tecnicamente para a seletiva regional do Circuito Caixa de Natação Paralímpica, que irá definir os qualificados para a participação (através de índices) para as três etapas do campeonato nacional. As provas serão de 3 a 5 de abril no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

O técnico Mitcho Bianchi antecipou que A LCN/Aquário Fitness estará com equipe completa (aproximadamente 23 nadadores) e a meta é classificar pelo menos seis representantes são-carlenses para as provas nacionais.

TREINOS FORTES

Para fazer bonito na seletiva, o técnico Mitcho Bianchi promove treinos há um mês e as atividades seguem por aproximadamente mais dois meses. Os treinos são praticamente diários.

“A ideia é fazer com que todos tenham a condição física ideal para as provas. Temos os mais experientes que irão em busca de índices para os nacionais e os mais jovens (alguns estreantes) irão ter uma vivência diferente, adquirir bagagem e experiência. Faz parte do aprendizado”, disse o técnico salientando que a ansiedade no grupo é grande.

“É um novo desafio, talvez o mais importante do Estado, pois é classificatório e isso dá um pouco de pressão, pois nenhum nadador pode cometer erros. Eles irão lutar pela superação e tentar fazer o melhor tempo de suas carreiras”, disse.

TREINOS NA FESC

Uma das grandes novidades da semana, segundo Mitcho, foi a aprovação de 22 bolsas-atletas para os nadadores ACDs e paralelamente passam a treinar na piscina da Fundação Educacional São Carlos (Fesc).

“Aqui são 25 metros de extensão e água aquecida. Assim podemos exigir ainda mais nos treinos e consequentemente todos poderão evoluir, já que a qualidade das atividades técnicas melhora. Consequentemente o desempenho evolui”, finalizou Mitcho.

A LCN/Aquário Fitness tem a parceria da Fundação Educacional São Carlos (Fesc) e Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec).

