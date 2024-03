São Carlos terá Campeonato Brasileiro Jeep Gaiola Cross

SIGA O SCA NO

imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

Em uma realização do Trilheiros Off Road acontece nos dias 5, 6 e 7 de abril, em São Carlos, o Campeonato Brasileiro Jeep Gaiola Cross, que está sendo considerado o maior evento off-road da região. A competição será em uma área no Jardim Embaré, ao lado da rodovia Washington Luís (SP-310) em uma área de 93.800 m2.

As provas acontecem sábado e domingo, a partir das 8h e estão confirmados os melhores pilotos do Brasil.

Além das competições esportivas, os organizadores anunciam área para expositores, food trucks, área para camping, estrutura completa, estacionamento com segurança.

A entrada é gratuita e estão programados shows com Théo e Benício às 19h de sexta-feira, 5 e Pedro Vítor e Mariana, sábado, às 18h e Banda Doce Veneno, no mesmo dia, a partir das 21h. Sábado e domingo o DJ Ligeiro anima o evento.

