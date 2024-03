São Carlos tem parada indigesta na Superliga B

SIGA O SCA NO

Em busca da primeira vitória, São Carlos encarar o líder da Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

São Carlos tem mais um compromisso na noite desta sexta-feira, 29, pela fase de classificação da Superliga B de Vôlei Feminino. A partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”, o time enfrenta o Mackenzie pela oitava rodada.

As duas equipes vivem situação distintas na competição. Enquanto o time mineiro lidera, de forma invicta a competição, o time são-carlense ainda não venceu e ocupa a penúltima colocação na classificação geral da primeira fase. São sete derrotas seguidas.

Depois de ficar no banco de reserva por lesão no último jogo diante do Curitiba, a ponteira Mila Nicoletti retorna à equipe. Assim a equipe vai completa para o jogo, depois de uma semana intensa de treinos.

A classificação geral da competição está assim: 1º) Mackenzie, 21 pontos; 2º) Recife Vôlei, 17; 3º) Brusque, 15; 4º) Sorocaba, 13; 5º) Tijuca TC, 13; 6º) Curitiba, 12; 7º) Natal, 12; 8º) Irati, 9; 9º) Chapecó, 9; 10º) Extreme, 6; 11º) São Carlos, 1; e, 12º) Ascade, 0.

Para o confronto desta sexta-feira a diretoria da equipe são-carlense irá fazer o sorteio de duas camisetas oficiais – uma de jogo e outra de passeio – para os torcedores presentes ao jogo. A entrada será um quilo de alimento.

São Carlos irá jogar com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

