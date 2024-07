São Carlos tem jogo que pode decidir o futuro na Bezinha

Jogadores do São Carlos comemoram um dos gols contra o Mauaense, no Luisão - Crédito: Delma Gonçalves

Enquanto o Araçatuba com 100% de aproveitamento na segunda fase com 9 pontos e liderança folgada do grupo 5 do Campeonato Paulista da Série B, os outros integrantes se digladiam para quem ver com fica com a segunda colocação

Matematicamente o Araçatuba não está classificado, mas suas chances de ir à semifinal são enormes. Mais uma vitória será o suficiente. Ou até mesmo um empate.

Já São Carlos, Colorado Caieiras e Grêmio Mauaense, com três pontos, possuem praticamente as mesmas chances. A Águia está provisoriamente na segunda colocação graças ao seu melhor saldo de gols.

Neste final de semana, mais uma página da Bezinha será contada. No sábado, 20, no estádio municipal Pedro Benedetti, o Mauaense recebe a visita do Colorado Caieiras às 10h. No domingo, 21, no mesmo horário, mas no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o São Carlos recebe a visita do Araçatuba. A rodada abre o returno da segunda fase.

Na semana passada, em Caieiras, o Colorado perder surpreendentemente para o Mauaense que voltou a respirar após duas derrotas nas duas primeiras rodadas do grupo. Já o São Carlos perdeu para o Araçatuba na casa do adversário. Ambos os jogos teve o mesmo placar: 1 a 0 para os vencedores. Agora os mandos de campo se inverteram.

Para o São Carlos, a conta é simples: uma vitória sobre o Araçatuba deixará a equipe em uma situação confortável no grupo 5. Vai a 6 pontos e se mantém na segunda colocação, independente do resultado entre Mauaense x Colorado.

No final de semana seguinte, a Águia vai até Mauá e depois encerra a participação na segunda fase contra o Colorado, no Luisão. A expectativa da comissão técnica e jogadores é fazer um segundo turno perfeito e conquistar os 9 pontos em jogo. Para tanto, a torcida organizada do clube, a Sancaloucos busca fazem uma campanha para que a torcida vá aos jogos e empurre os atletas em busca de resultados positivos e animadores na Bezinha.

