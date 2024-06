São Carlos tem dois jogos decisivos e que podem valer vagas

Handebol feminino tem jogos decisivos e pode conquistar feito histórico no final de semana - Crédito: Divulgação

Um final de semana que pode entrar para a história do handebol feminino de São Carlos. Porém, serão necessárias duas vitórias que poderão valer vagas para a segunda fase de duas competições da elite brasileira da modalidade.

As protagonistas estão na H7 Esportes que irão à quadra com a responsabilidade de colocar São Carlos entre as melhores equipes da Liga Nacional e do Campeonato Paulista.

O primeiro desafio será às 20h30 de quinta-feira, 27, quando a equipe são-carlense recebe a visita do Espírito Santo pela fase de classificação da Liga Nacional. Depois, no sábado, 29, às 19h, pela fase de classificação do Campeonato Paulista, joga contra Itatiba. As duas partidas serão realizadas no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho.

Nas duas competições, a situação são-carlense é praticamente a mesma: se vencer, terá grandes chances de passar para a segunda fase. No caso do torneio estadual, será um feito inédito chegar à semifinal.

Sobre as duas apresentações, o técnico Antonio Carlos Rodrigues não escondeu o otimismo. “Na Liga Nacional, a meta é vencer Espírito Santo e passar para a segunda fase e enfrentar as equipes do Sul, como fizemos em 2023. Temos grandes chances. Quanto ao Paulista, se vencemos Itatiba poderemos sonhar com uma vaga na semifinal. Será a primeira vez que iremos nos colocar entre as quatro forças do Estado”, comemorou o técnico são-carlense.

