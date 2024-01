São Carlos sofre terceira derrota seguida na Superliga B

SIGA O SCA NO

Time são-carlense ainda não sabe o que é vencer na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Em partida válida pela terceira rodada da fase de classificação da Superliga B, São Carlos fez o seu primeiro jogo em casa. O duelo diante de Sorocaba aconteceu na noite de quinta-feira, 25, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho. O time orientado por Alexandre Pan conheceu a terceira derrota seguida.

O duelo foi crucial para as duas equipes que vinham de derrotas na competição. No entanto, diante do bom público que compareceu ao Milton Olaio, a equipe de São Carlos tentou mas não conseguiu impor o seu jogo e foi superada. Sorocaba venceu por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/19 e 25/18.

O jogo foi equilibrado nas três parciais, com a equipe são-carlense chegando ficar à frente do placar, mas nos momentos decisivos dos sets prevaleceu a experiência do time sorocabano.

Agora, a equipe se prepara para outro importante compromisso que acontece na próxima sexta-feira, 2, às 19h30, diante do Chapecó, no ginásio municipal de esportes Ivo Silveira, em Chapecó/SC.

São Carlos: Ana Breder, Ariane, Duda Graciano, Gabi Lossardo, Gislaine, Isa Maria, Karenn, Laísa Maeda, Larissa, Lidiane, Mariana, Mila Nicoletti e Thábata. Técnico: Alexandro Pan.

