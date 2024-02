São Carlos segue com sequência negativa na Superliga B

Seis jogos, seis derrotas: trajetória negativa marca São Carlos na Superliga B - Crédito: Glau Peixoto

A equipe de vôlei feminino de São Carlos é lanterna na Superliga B de vôlei feminino. Até aqui, em seis jogos, seis derrotas. Nesta terça-feira, 20, foi até à capital pernambucana encarar o Recife Vôlei pela sexta rodada da fase de classificação. O confronto aconteceu no ginásio municipal de esportes “Geraldão” e a equipe são-carlense foi derrotada por 3 a 0, parciais de 25x10, 25x15 e 25x9. A equipe deve ser uma das rebaixadas para a Superliga C.

A jovem equipe de São Carlos, sob o comando do técnico Alexandro Pan, ainda não venceu embora a evolução tenha sido significativa durante a competição. “Sabemos da nossa situação na competição, das dificuldades. Tivemos pouco tempo de preparação, mas nossas meninas estão evoluindo e vamos conseguir melhorar na tabela”, salienta o técnico Pan.

São Carlos faz agora dois jogos em casa. No próximo sábado, 24, às 19h30, a equipe jogo no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho com o Curitiba Vôlei/PR. E, no 1º de março (sexta-feira), no mesmo horário e local, o adversário será o Mackenzie/MG

A diretoria do time fará o sorteio de duas camisetas oficiais para os torcedores presentes ao jogo. A entrada será um quilo de alimento.

São Carlos jogou com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Larissa (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

