São Carlos se reabilita na APV e conquista duas vitórias

Equipe infantil fez boas apresentações na APV e conquistou duas vitórias - Crédito: Zé_Photografy

Após estrear com derrota para a AABB, em Ribeirão Preto, a equipe infantil de vôlei feminino infantil Objetivo/Smec conseguiu a reabilitação na fase de classificação do Campeonato da Associação Pro Voleibol (APV) e venceu dois jogos no final de semana.

No sábado, 15, no ginásio poliesportivo Estação Cidadania, enfrentou o Projeto Active, em Ribeirão Preto, e venceu por 3 sets a 1, parciais de 25/8, 25/19, 19/25 e 25/18. No domingo, 16, no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia, recebeu a visita de Franca e mais uma vitória. Agora por 3 sets a 0, parciais de 25/11, 25/16 e 26/24.

Ao final da jornada dupla, o técnico Zé Sérgio comemorou não só as vitórias, mas a reabilitação do time, a superação e o desempenho das suas atletas, já que o grupo é de atletas provenientes da escolinha social da AVS.

“As meninas estão em evolução constante, adquirindo ritmo e padrão de jogo. Além de conjunto e entrosamento. E o mais importante: confiança. Acredito que elas podem evoluir muito ao longo do ano”, disse o treinador.

Jogaram pela equipe são-carlense nas duas partidas: Lívia, Giovana, Emily, Karyne, Lara, Bia, Rafa, Isabeli, Isadora, Clara, Lavínia, Bianca, Mariana, Gabi, Manu, Rayssa e Letícia.

