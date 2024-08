São Carlos se complica ao perder em casa na Bezinha

Para se classificar à semifinal da Bezinha, São Carlos terá que vencer o Araçatuba por dois gols de diferença - Crédito: Ismael Volpin

A ineficiência no ataque e a falha do sistema defensivo foram cruciais para a amarga derrota do São Carlos no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série B, sábado, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, por 1 a 0 para o Araçatuba.

Agora, para conseguir se classificar para a semifinal e continuar com o sonho do acesso a Série A4 do Paulista em 2025, a Águia terá que vencer o segundo jogo por dois gols de diferença. O fator que complica a situação são-carlense é que o Araçatuba possui melhor campanha e pode até perder por um gol de diferença que segue na competição.

Outros jogos

Outro mandante que decepcionou no jogo de ida das quartas da Bezinha foi o Tanabi, que ficou no 0 a 0 com a Inter de Bebedouro. Já o Colorado Caieiras fez a lição de casa e superou o Tupã por 3 a 1 e agora pode perder por um gol de diferença que se classifica à semifinal. Em Jundiaí, o Paulista venceu o Flamengo de Guarulhos por 2 a 1 e joga por empate na segunda partida para avançar.

