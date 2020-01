São Carlos recebe treinamento de verão de judô

Crédito: Divulgação

O Shotyugueiko (treinamento de verão), um evento voltado a praticantes de judô e jiu-jitsu foi organizado pelo professor Sebá da Fábrica de Campeões, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec), nos dias 24, 25 e 26 de janeiro, em São Carlos.

Quem já participou de um Kangueiko (treinamento de inverno) e Shotyugueiko (treinamento de verão) sabe a “magia” que tem as atividades, que são intensivas nesse formato. Aproximadamente 60 atletas conviveram por três dias, participando de aulas e treinos nos três períodos.

Quatro professores reconhecidos no cenário do judô e do jiu-jitsu nacional compartilharam seus conhecimentos e suas experiências durante o período. Praticantes de várias cidades do estado de São Paulo estiverem presentes, além dos atletas de Minas Gerais.

Os senseis Sergio Ferrante (6º grau) e Lairton Mansor (5º grau) foram os responsáveis pelos ensinamentos técnicos da parte de luta em pé (tachi waza). O mestre Barbosa (5º grau) ficou com a parte técnica da luta de solo (ne waza) e o professor Giovani Marcon (faixa preta, mestre em Educação Física) falou sobre o seu trabalho como analista de rendimento dos judocas do Esporte Clube Pinheiros.

“Foram três dias de muito aprendizado, muito treino, muita descontração e muita emoção em uma das palestras onde os professores contaram um pouco de suas trajetórias como atleta e professor, foi um momento único onde contamos com a presença de mais um professor para abrilhantar, a do Sensei José Iasbech (5º grau)”, disse Sebá. “Esse foi o terceiro Shotyugueiko realizado em São Carlos e o evento tem crescido tanto em volume de atletas, quanto em qualidade técnica, que já está consolidado no cenário do judô paulista”, disse o professor são-carlense.

