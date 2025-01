São Carlos recebe o Campeonato Paulista de Balonismo em maio

Compartilhar no facebook

Balonismo - Crédito: divulgação

Entre os dias 14 e 18 de maio, São Carlos será novamente palco do Campeonato Paulista de Balonismo, um dos eventos mais aguardados do calendário esportivo da modalidade. Pela segunda vez consecutiva, a cidade sediará a competição, que promete reunir mais de 20 balões e atrair competidores e espectadores de diversas regiões. Vale destacar que as datas ainda estão sujeitas a alterações.

Organizado pela Federação Paulista de Balonismo, o evento contará com voos competitivos que desafiarão as habilidades técnicas dos pilotos. Além disso, o tradicional "Night Glow" será um dos destaques, proporcionando ao público um espetáculo noturno com balões iluminados, criando uma atmosfera mágica e encantadora.

