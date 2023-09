São Carlos recebe etapa do Paulista de Off-Road neste sábado (30)

São Carlos será novamente sede do Paulista de OFF-Road - Crédito: divulgação

Pela segunda vez na temporada 2023, a cidade recebe o Paulista Off-Road, e reunirá os principais pilotos e navegadores do rally de regularidade do país. A disputa é neste sábado (30) e percorrerá 210 km pelas trilhas da região

Quando se atribui ao campeonato Paulista Off-Road o destaque de ser uma das principais competições do país não é exagero. O evento rompe as fronteiras de São Paulo ao atrair para as suas etapas duplas de outros estados, e é comumente ter nos grids pilotos e navegadores de Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e, até mesmo, do Rio Grande do Sul. O que torna a disputa pelo título ainda mais acirrada.

A 5ª etapa será neste próximo sábado, dia 30 de setembro e, apesar do evento montar acampamento mais uma vez em São Carlos (SP), o local da secretaria de prova, largada e chegada será inédito: no Damha Mall, situado na Av. Miguel Damha, 2.021. Na sexta-feira (29), a organização estará a postos para recepcionar os participantes a partir das 16h, com briefing às 19h.

De Brumadinho (MG), o casal Ibsen Moll e Claudia Belott está confirmado no Paulista Off-Road. “Não temos rally de regularidade na nossa região, por isso, animamos de estrear no Paulista e, por ser a nossa primeira vez, estamos bem empolgados”, contou o piloto. Anteriormente, eles fizeram algumas etapas da Mitsubishi Motors.

Para o secretário de Esportes e Cultura de São Carlos, Anderson Ferrares, o Paulista Off-Road projeta o nome do município para o Brasil. “Além disso, o próprio Damha Mall daqui é famoso internacionalmente e atrai pessoas de outras localidades, e até mesmo, de outros países, o que movimenta a nossa economia”, conclui Ferrares.

É hora de acelerar - A largada está marcada para às 9h do sábado (30), e então, serão 210 km de certame, com 140 km de trechos navegados. “As disputas ocorrem dentro de áreas de reflorestamento de pinus, com terreno bom para acelerar, sendo as principais características o solo arenoso e com pedrisco”, revelou o diretor geral do evento, Clayton Prado. “Não é segredo para ninguém que teremos mais um percurso técnico, com médias justas de velocidade, muitas mudanças de direção e de velocidade. E claro, haverá os tradicionais balaios e pegadinhas que dão aquele tempero a mais e elevam a emoção dentro das trilhas, além de parelharem o nível de experiência das equipes”, completou. Serão cerca de cinco horas de disputas, com previsão de chegada do primeiro carro às 14h.

O Paulista Off-Road é composto pelas categorias Máster, Graduados, Turismo e Turismo Light e, para quem deseja entrar para este grid, as inscrições seguem abertas até sexta-feira (29). “Esperamos também receber pessoas de São Carlos e região, pois o Paulista não é feito só para quem disputa o título do campeonato, mas para quem também deseja participar de uma etapa única, com o objetivo de se divertir e ter uma atração diferente junto da família e amigos”, salientou Prado.

