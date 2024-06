São Carlos pode ter mudanças para encarar Sorocaba pela Liga Nacional

H7 Esportes tenta surpreender Sorocaba pela Liga Nacional - Crédito: Divulgação

Após perder em casa para Sorocaba, a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos espera dar o troco nas adversárias na segunda parte envolvendo as equipes pela fase de classificação da Liga Nacional de Handebol Feminino.

O desafio das são-carlenses acontece a partir das 17h deste domingo, 16, na casa das adversárias.

O embate será no ginásio municipal de esportes do Éden, e para o desafio, o técnico Antonio Carlos Rodrigues preparou sua equipe, acenando com possíveis mudanças no sentido de surpreender as piracicabanas.

“Durante essa semana realizamos mudanças táticas na equipe para que possamos fazer uma melhor partida e buscar a vitória contra a forte equipe de Sorocaba”, resumiu o jovem treinador são-carlense.

Leia Também