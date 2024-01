São Carlos perde para Natal e acumula segunda derrota na Superliga B

SIGA O SCA NO

São Carlos perdeu a segunda seguida na Superliga B - Crédito: Jonas Bezerra

Em sua segunda partida na fase de classificação e ambas fora dos seus domínios, São Carlos não conseguiu superar Natal nesta sexta-feira, 19. O duelo ocorreu no ginásio municipal de esportes Palácio dos Esportes e o time da casa venceu por 3 a 0, parciais de 25x14, 25x19 e 25x14. Foi a segunda derrota são-carlense.

Ainda no início de competição, as atletas de São Carlos buscam a recuperação na próxima quinta-feira, 25, diante de Sorocaba, que também vem de duas derrotas. O duelo terá início às 19h30, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, São Carlos.

O apoio da torcida será importante para a recuperação da equipe em casa. São Carlos jogou com Ana Breder, Ariane, Duda Graciano, Gabi Lossardo, Gislaine, Isa Maria, Karenn, Laísa Maeda, Larissa, Lidiane, Mila Nicoletti e Thábata. Técnico: Alexandro Pan.

