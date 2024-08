São Carlos perde em casa e se complica na Bezinha

São Carlos perde em casa e fica em situação desesperadora na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

“A bola pune”. A frase criada pelo ex-técnico Murici Ramalho caiu perfeitamente para o São Carlos que se complicou no Campeonato Paulista da Série B. No primeiro jogo das quartas-de-final na noite deste sábado, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, perdeu por 1 a 0 para o Araçatuba no jogo de ida.

A equipe são-carlense precisava da vitória para reverter a vantagem, já que o Araçatuba jogava por dois empates. Com a derrota, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar a semifinal e sonhar com o acesso a Série A4 de 2025.

O São Carlos foi incompetente nas finalizações e acabou castigado. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada. Porém, no segundo tempo, dominou o Araçatuba e empilhou chances de gols perdidas.

O Araçatuba jogava nos contra-ataques e aos 32 minutos, após falha da zaga da Águia, Luan dominou a bola e chutou sem chances para Max Yan, colocando a equipe visitante em vantagem.

No próximo final de semana, acontece o jogo de volta e o Araçatuba pode até perder por um gol de diferença que carimba a passagem para a semifinal da Bezinha.

