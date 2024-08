São Carlos perde e dá adeus ao Paulista de handebol feminino

Fora do Paulista, handebol feminino foca outras prioridades da temporada 2024 - Crédito: Divulgação

As atletas não corresponderam e a equipe de handebol feminino H7 Esportes São Carlos está fora do Campeonato Paulista. Na noite de sábado, 24, no ginásio de esportes do Itatiba EC, a equipe perdeu por 29 a 15 (13 a 6) e as chances de conquistar uma inédita classificação para a semifinal caiu por terra.

Desta forma, o time orientado pelo técnico Antonio Carlos Rodrigues se despede da competição. Restam duas partidas que servirão somente para cumprimento de tabela.

“Em Itatiba, nosso sistema defensivo falhou demais. Para piorar, nosso ataque estava em uma noite infeliz. Criamos pelo menos 35 chances claras para marcar, mas a grande maioria das oportunidades foram desperdiçadas. E em um jogo, isso é crucial. Pagamos com a eliminação”, lamentou o técnico são-carlense.

De acordo com ele, a equipe retorna aos treinos e foca as demais competições previstas para a temporada, como as Copas Derla e Liga Brasil e os Jogos Abertos do Interior.

