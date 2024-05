São Carlos perde a invencibilidade na Bezinha

Em Jundiaí, São Carlos perdeu a invencibilidade na Bezinha - Crédito: Ismael Volpin

Em um jogo bem disputado no estádio municipal Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, o Paulista venceu o São Carlos por 1 a 0 na abertura do segundo turno do grupo 2 do Campeonato Paulista da Série B. A partida foi realizada na tarde deste sábado, 25. O gol solidário do jogo foi de Felipinho, de falta, aos 40 minutos da etapa final.

Com o resultado, a Água caiu para a terceira colocação e permaneceu com 8 pontos, com duas vitórias e dois empates e uma derrota. Já o Paulista, com a vitória, chegou aos 11 pontos e se isolou na liderança. Em Caieiras, o Colorado superou o Barcelona e chegou aos 9 pontos, assumindo a segunda colocação. O adversário, com 0, está na lanterna.

Em Jundiaí, o jogo foi bem disputado. O Paulista teve mais volume de jogo, criou as melhores chances de gol, mas seu ataque foi incompetente e não conseguiu furar a zaga são-carlense. Já a Águia teve suas chances e poderia ter uma melhor sorte. Mas também as finalizações deixaram a desejar.

Quando o empate era dado como resultado da partida, aos 40 minutos, Felipinho, de falta, fez o gol solitário da partida, após a bola desviar na barreira e enganar o goleiro Júlio.

