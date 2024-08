São Carlos pega o Araçatuba nas quartas da Bezinha

São Carlos vai encarar o Araçatuba pelas quartas da Bezinha: e não poderá empatar - Crédito: Ismael Volpin

Erro zero. Começa as quartas de final do Campeonato Paulista da Série B e o São Carlos vai enfrentar o Araçatuba. O primeiro jogo será no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O segundo, no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros. A decisão acontecerá nos próximos dois sábados.

Na segunda fase, as duas equipes se enfrentaram e o Araçatuba levou a melhor ao vencer duas vezes pelo mesmo placar: 1 a 0. Agora tudo começa do zero. Porém, por ter melhor campanha, o adversário da Águia irá jogar beneficiado por dois empates.

Os confrontos das quartas de final da Bezinha foram definidos na tarde desta segunda-feira, 5, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF). Todas as partidas terão transmissão no canal do Futebol Paulista, no YouTube.

Tanabi x Inter de Bebedouro e Colorado x Tupã, em Tanabi e Caieiras, respectivamente, abrem os confrontos no sábado, 10, às 15h. Às 19h, Paulista e São Carlos recebem, Flamengo e Araçatuba, em Jundiaí e São Carlos, respectivamente.

Os confrontos da volta serão no dia 17 de agosto. Às 15h, Tupã, Araçatuba e Flamengo recebem Colorado, São Carlos e Paulista em Tupã, Araçatuba e Guarulhos; enquanto Inter e Tanabi se enfrentam em Bebedouro, às 16h.

