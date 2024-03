São Carlos organiza o 2º Circuito AEA; competição começa sábado

Vôlei de praia vai agitar São Carlos neste final de semana - Crédito: Divulgação

Após cinco etapas realizadas ao longo de 2023, acontecerá neste sábado, 9, o início da segunda edição do Circuito AEA de Vôlei de Praia, que acontece em São Carlos.

Na primeira etapa, como na temporada passada, muitos atletas de alto nível vão se encontrar na Arena 241, em busca do lugar mais alto no pódio.

A etapa passou a ser referência no Estado de São Paulo, não somente pelo número de participantes. Nesta primeira etapa, por exemplo, estão confirmadas 57 duplas. Os jogos são considerados de alto nível técnico e reúne atletas de todo estado e também de Mato Grosso.

No sábado, a partir das 8h acontece a disputa do sub 19 masculino e feminino. Às 9h inicia o livre feminino e às 11h, o livre masculino.

São Carlos terá representantes na competição. A AEA contará com uma dupla no masculino livre, quatro no feminino livre, e duas em cada sub19.

“Sabemos que mais uma vez o nível vem forte do masculino, mas iremos dar trabalho para eles”, disse Gustavo, um dos atletas que integra o time são-carlense.

No feminino não será diferente. A atleta Paloma afirmou que “o nosso objetivo é colocar pelo menos uma dupla no pódio. Vamos em busca disso”, comentou.

No masculino, o destaque é a dupla formada por Tiago e Cabral, atuais campeões do Campeonato Paulista disputado em fevereiro no Guarujá. No feminino, a dupla Lívia e Ethieny foi 3ª colocada no Campeonato Brasileiro disputado em fevereiro em Campo Grande.

