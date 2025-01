São Carlos leva gol no final e deixa escapar classificação antecipada na Copinha

‘Matador’ Kauan Silva comemora mais um gol na Copinha - Crédito: Lourival Izaque

Um empate que pode custar caro para o São Carlos. Na noite deste domingo, 5, a equipe ficou no 1 a 1 com o Real Brasília e desperdiçou uma excelente chance de conseguir a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Carlos de Futebol Júnior. A partida abriu a segunda rodada da fase de classificação do grupo 13 e brilhou a estrela de Kauan Silva, que fez o gol da Águia e é o artilheiro na Copinha marcando os três gols da equipe.

A partida foi bem disputada e nos dois tempos, o São Carlos teve mais volume de jogo, mas criou poucas chances de gol. O primeiro tempo, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, terminou sem gols.

Na etapa final, já desgastados, os atletas fizeram com que a intensidade da partida diminuísse. Mesmo assim a Águia manteve o domínio e aos 41 minutos brilhou a estrela do ‘matador’ Kauan Silva que, de cabeça, aproveitou excelente cruzamento do lateral Judá para fazer 1 a 0. O atacante entrou novamente no segundo tempo e dá a impressão que é a “arma secreta” do técnico João Batista.

Com 1 a 0, o São Carlos encaminhava uma classificação antecipada no grupo. Mas a alegria durou pouco. Aos 46 minutos, uma falha geral da zaga do time da casa, após escanteio, Matheus Fernandes, sem marcação, também de cabeça empatou a partida.

Com o resultado, o São Carlos está em primeiro lugar no grupo 13 com 4 pontos. O Real Brasília foi a 2 pontos.

Cruzeiro e Imperatriz/MA fazem o segundo jogo do grupo ainda na noite deste domingo, 5, no Luisão.

