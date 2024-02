São Carlos irá sediar a 11º Volta Ciclística Feminina do Brasil

SIGA O SCA NO

A competição tem como objetivo promover a formação de novos atletas - Crédito: Lindsay Fernanda/FPCiclismo

São Carlos se prepara para sediar a 16ª edição da Volta Ciclística do Futuro e o 11º Volta Ciclística Feminina do Brasil. O evento ocorrerá no Parque Eco-Esportivo Damha, em São Carlos, entre os dias 11 e 13 de fevereiro, organizado pela Federação Paulista de Ciclismo.

A Volta Ciclística do Futuro é uma prova tradicional do ciclismo brasileiro, reconhecida pelo ranking da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC). A competição tem como objetivo promover a formação de novos atletas e será disputada nas categorias Junior masculino e feminino, Juvenil masculino e feminino, Infanto juvenil masculino e feminino, Elite e Sub 23 Fem e Master Fem.

A competição é gratuita e oferecerá premiação aos vencedores. A participação está aberta a atletas de todos os estados, com um limite de 500 participantes. A Volta Ciclística do Futuro também é válida pelo ranking da CBC, o que aumenta a importância e visibilidade do evento.

