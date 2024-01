São Carlos inicia trajetória na Superliga B no Paraná

Equipe são-carlense durante os treinos: atletas estão animados para a estreia - Crédito: Jonas Bezerra

São Carlos viajou para Irati/PR onde fará a estreia na Superliga B feminina, diante do Irati. O duelo acontece nesta sexta-feira, 12, a partir das 19h30, no ginásio municipal de esportes Agostinho Zarpeloni Júnior.

A expectativa é grande para a equipe são-carlense que se prepara a um mês. E sobre ela, o técnico Alexandro Pan disse que, “apesar do pouco tempo que tivemos, por causa da parada de final de ano, posso dizer que a preparação foi positiva. Neste pouco espaço de tempo conseguimos montar uma equipe competitiva. As nossas atletas estão bem fisicamente graças ao nosso preparador físico Tony (Campos). Vamos jogar de igual para igual com qualquer equipe”.

O segundo compromisso da equipe são-carlense será no dia 19 (sexta-feira), às 19h30, diante do Natal, na capital potiguar. O encontro com a torcida acontece somente na terceira rodada, no dia 25, também às 19h30, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”.

São Carlos vai para o jogo com as ponteiras Mila Nicoletti, Thábata, Lidiane e Isa Maria; as centrais Karenn, Gislaine e Larissa; a oposta Ariane Amadeu; as levantadoras Laísa e Duda Graciano; as líberos Ana Breder e Gabi Lossardo.

Os jogos de São Carlos na Superliga B

12/1, às 19h30 – Irati/PR x São Carlos

19/1, às 19h30 – Natal/RN x São Carlos

25/1, às 19h30 – São Carlos x Sorocaba

2/2, às 19h30 – Chapecó/SC x São Carlos

16/2, às 19h30 – São Carlos x Tijuca/RJ

20/2, às 20h – Recife x São Carlos

24/2, às 19h30 – São Carlos x Curitiba

1/3, às 19h30 – São Carlos x Mackenzie/MG

8/3, às 19h30 – Brusque x São Carlos

12/3, às 19h30 – São Carlos x Instituto ACE/GO

16/3, às 19h – São Carlos x Ascade/DF

