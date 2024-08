São Carlos fica mais um ano na fila e cria raiz na quinta divisão

Situação triste: sem poder de reação, São Carlos fica na fila na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

“Hora do pesadelo – parte III”. Assim vai começar a temporada 2025, com o São Carlos pelo terceiro ano seguido na quinta divisão do futebol paulista.

Após ser rebaixado na temporada passada e “estrear” na melancólica Série B do Campeonato Paulista, o São Carlos até que deixou transparecer uma ilusória boa campanha, ao se classificar em primeiro lugar em seu grupo na 1ª fase, fazer uma preocupante segunda fase e ser humilhado nas quartas de final da Bezinha.

Após perder no estádio Luisão pela contagem mínima no jogo de ida para o Araçatuba, a equipe nutria uma ilusória chance de reverter a vantagem e tentar vencer por dois gols de diferença na tarde deste sábado, 17, no estádio municipal Dr. Adhemar de Barros.

Porém, ficou só na vontade. O Araçatuba, dono de uma das melhores campanhas e com um time infinitamente mais organizado, dominou o São Carlos e com facilidade fez 3 a 1, carimbando sua vaga para a semifinal, enquanto que a Águia teve as asas cortadas e fica na fila para mais um ano de humilhação na última divisão do futebol paulista.

