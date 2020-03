São Carlos estreia sexta no Milton Olaio Filho na Liga Nacional de Futsal Feminino

Crédito: Divulgação

A equipe de São Carlos de futsal feminino, categoria sub 20, estreia na próxima sexta-feira (13/03), na Liga Nacional de Futsal quando enfrente a equipe de Piracicaba, a partir das 21h, no Ginásio Milton Olaio Filho.O time vai disputar a Liga Nacional pela primeira vez. A cidade também vai receber partidas da primeira fase do torneio.

Esse é o segundo ano que a competição é realizada. Com 4 polos em todo país, sendo dois instalados no estado de São Paulo, um no Paraná e outro no Amazonas.

As atletas da equipe de São Carlos são as mesmas que foram campeãs dos Jogos Abertos do Interior em 2018. “Também estamos preparando uma equipe adulta com base na sub-20. Cerca de 90% deste time vai ser formado por atletas aqui da cidade. O trabalho de base realizado foi muito bom e nós conseguimos conquistar bons resultados nos jogos abertos e nos regionais, o que nos motivou a intensificar ainda mais os treinamentos, elevar o nível técnico das meninas e das competições que a gente participa”, explica o treinador, Fabiano Lourenço.

Confira a tabela de jogos da primeira fase da competição, categoria SUB-20:

DIA 13/03 – Ginásio Milton Olaio Filho

19h – FUTSAL FEMININO AMÉRICO BRASILIENSE X GUERREIRAS PINDA/FUTSAL/SEMELP-SUB-20;

21h – ASF/UNICEP/SÃOCARLOS/PACAEMBU X XV REZENDE/SELAM/PIRACICABA;

DIA 14/03 – Ginásio Milton Olaio Filho

16h – XV REZENDE/SELAM/PIRACICABA X GUERREIRAS PINDA/FUTSAL/SEMELP-SUB-20;

18h - ASF/UNICEP/SÃOCARLOS/PACAEMBU X FUTSAL FEMININO AMÉRICO BRASILIENSE;

DIA 15/03 – Ginásio Milton Olaio Filho

10h - FUTSAL FEMININO AMÉRICO BRASILIENSE X XV REZENDE/SELAM/PIRACICABA;

12h - ASF/UNICEP/SÃOCARLOS/PACAEMBU X GUERREIRAS PINDA/FUTSAL/SEMELP-SUB-20.

