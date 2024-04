1ª Corrida e Caminhada promete agitar o Jardim Embaré

Uma corrida só para elas: etapa Kasamigas aconteceu domingo em São Carlos - Crédito: Divulgação

Competitividade e qualidade de vida. No dia dia 19 de maio, um domingo, a partir das 7h30, vai ser realizada a 1ª Corrida e Caminhada do Embaré. A largada e chegada será no Parque Enyr Venâncio (Praça do Embaré). O evento tem a promoção da equipe Corre Embaré e I9 Esportes.

O evento é destinado para equipes de competição e para toda a família. A corrida terá percurso de 6 e 3 quilômetros para a corrida e 3 quilômetros para a caminhada.

De acordo com os organizadores, haverá troféus por categoria e geral do 1° ao 5º colocado, além de premiação em espécie no geral (masculino e feminino) do 1° ao 3º lugar.

Os interessados podem fazer inscrições pelo site https://www.ravelisports.com.br/evento/2024/atletismo/1-corrida-e-caminhada-equipe-corre-embar até dia 3 de maio ou até atingir o número de 250 inscritos na corrida)

Os kits serão entregues na Loja Track Field no Shopping Iguatemi e será composto por camiseta, medalha, numero de peito, chip e hidratação.

