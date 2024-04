Deportivo Sanka e Mulekes da Vila defendem liderança da série prata

Deportivo Sanka joga para manter a ponta na Champions Cup - Crédito: Divulgação

Em fase de definição, a série prata da Champions Cup terá uma sétima rodada que promete ser empolgante neste domingo, 28.

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, a competição está em sua fase de classificação e até mesmo os líderes dos grupos A e B terão jogos que são considerados perigosos.

No campo da UFSCar, às 15h15, o Deportivo Sanka, que está em primeiro lugar no grupo A com 18 pontos, enfrenta o Botafogo, quarto colocado com 14 pontos.

Já no estádio municipal Donato Rucitto, em Ibaté, às 14h, o Mulekes da Vila, que está em primeiro lugar no grupo B, com 13 pontos, recepciona o Red Back, que alterna boas e más apresentações e está na 9ª colocação com 5 pontos e precisa da vitória para se aproximar da classificação à segunda fase.

A rodada

Campo João Ratti

8h – Grêmio x Loz Bárbaros

10h - Sanka City x Jardim Beatriz

Campo USP

8h – Barbaridade x Prohab

10h – Flamingo x Holanda

13h30 – Centenário x Jardim Jockey Club

15h15 – União Douradense x Primavera

Estádio Municipal Parque São Pedro, Dourado

8h30 – Proara x Fluminense

Campo UFSCar

13h30 - Bola de Neve x Pakabá

15h15 – Botafogo x Deportivo Sanka

Estádio municipal Donato Rucitto, Ibaté

14h – Mulekes da Vila x Red Back

Campo de Vila Isabel

15h15 – Cometa Cristão x New United

Classificação

