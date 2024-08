São Carlos estreia no mata-mata da Bezinha e encara o Araçatuba

SIGA O SCA NO

Sem direito a erros: São Carlos pega Araçatuba e tem que vencer na Bezinha - Crédito: Delma Gonçalves

Após duas fases de pontos corridos, chegou a hora da verdade no Campeonato Paulista da Série B. Oito equipes seguem vivas em busca das duas vagas para o acesso a Série A4 em 2025 e neste sábado, 10, começa o mata-mata das quartas de final.

Na primeira rodada, o São Carlos recebe o Araçatuba no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partir das 19h. Por ter melhor campanha, o segundo jogo será na casa do adversário, no próximo sábado, 17.

De acordo com o regulamento, o Araçatuba joga por dois empates ou vitória e derrota pelo mesmo saldo de gols.

Devido a este motivo, o São Carlos entra em campo com a obrigação de vencer para poder atuar no segundo jogo com mais tranquilidade e buscar a classificação para a semifinal.

Para esta partida, o técnico João Batista não poderá contar com o atacante Dudu Black, expulso na vitória frente o Colorado por 2 a 1. Ele irá cumprir suspensão automática.

Jogos das quartas de final

Sábado, 10

15h

Tanabi x Inter de Bebedouro

Colorado x Tupã

19h

Paulista x Flamengo

São Carlos x Araçatuba

