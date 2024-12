São Carlos está em três semifinais nos Jogos Abertos

Handebol feminino representou bem São Carlos nos Abertos - Crédito: Divulgação

A cidade de São Carlos continua sua jornada nos Jogos Abertos do Interior, que neste ano acontecem em São José do Rio Preto. Nesta sexta-feira, 13, os atletas participaram de quatro modalidades, conquistando a classificação para a semifinal em duas delas e mantendo viva a chance de medalha.

No tênis masculino sub21, São Carlos fez 2 a 0 em Itapetininga e, agora, aguarda a definição do horário de sua partida na semifinal. Já o handebol feminino derrotou Catanduva por 25 a 12 e também avançou.

No judô masculino por equipe, a cidade perdeu para Santo André por 3 a 1 e ficou com o sexto lugar, enquanto o tênis feminino Sub21 foi derrotado por São José do Rio Preto por 2 a 0 e se despediu da competição.

No sábado, 14, São Carlos tem confirmada a disputa pela semifinal do tênis masculino sub21 contra Araçatuba e do handebol masculino – que já havia se classificado – diante de Catanduva ou Araçatuba (as equipes se enfrentam no final da tarde desta sexta-feira), mas ainda sem horário definido. O mesmo vale para o handebol feminino, que enfrenta Sorocaba na semifinal e com horário a definir. O ciclismo também participa de prova de pontos e o judô de lutas individuais, bem como o xadrez masculino tem seu primeiro dia de competição. No domingo, 15, quem também estreou foi o futsal feminino, que enfrenta Praia Grande às 14h.

