São Carlos empresta três atletas para time da 2ª Divisão do Mato Grosso do Sul

SIGA O SCA NO

Atletas que defenderam o São Carlos vão disputar a segunda divisão do campeonato sul-mato-grossense - Crédito: Reprodução

O São Carlos FC, que encerrou as atividades profissionais em 2024, trabalha nos bastidores para emprestar atletas com intuito de mantê-los em atividades e para futuras negociações.

Nesta terça-feira, 10, em suas redes sociais, a Águia da Central, que disputou a Série B do Campeonato Paulista, anunciou que os atletas Ismael, Dézin e Fabinho que possuí contratos profissionais, foram emprestados para o EC Naviraiense, para a disputa da Série B do campeonato sul-mato-grossense.

Fabinho que em sua estreia balançou as redes contra o Paulista, na sequência teve uma pequena lesão que deixou fora da competição. Agora, recuperado estreou no último final de semana e fez o gol da vitória para do Naviraiense frente ao Comercial.

Leia Também