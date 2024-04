São Carlos ‘empilha’ títulos no Campeonato Paulista de Jiu-Jitsu

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense brilhou no Paulista de Jiu-Jitsu - Crédito: Divulgação

A equipe Cícero Costha brilho no Campeonato Paulista CBMMA de Jiu-Jitsu Profissional, realizado domingo, 14, no ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, em São Carlos.

Sob o comando do técnico Luiz Carlos Vignali, os atletas obtiveram significativos resultados.

De acordo com o treinador, os competidores se apresentaram bem e representaram com brilho São Carlos, com destaque para Sophia Amaral Carrijo que fez uma grande apresentação e conquistou a medalha de ouro.

Após a participação no Paulista, a equipe visa o próximo desafio, que será em Ribeirão Preto no dia 19 de maio.

No Paulista

De acordo com Vignali, o aproveitamento são-carlense no Paulista foi excelente. De acordo com ele, nove atletas representaram, a cidade e oito medalhas foram conquistadas.

Medalhas de ouro

Luiz Carlos Vignali (técnico)

Sophia Amaral Carrijo

Helena Camikado

Caue Rian Silva

Medalhas de prata

Daniele Fernanda Bardaquim

Diego Vinicius Domingues

Caue Rian Silva

Medalha de bronze

Suely Monteiro

Em quinto lugar ficou o atleta Gabriel Aparecido Timóteo.

