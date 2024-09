São Carlos e Ribeirão Preto fazem jogo decidido nos detalhes pela APV

SIGA O SCA NO

Equipe infantil fez um jogo empolgante e está em segundo lugar na APV - Crédito: Ze_Photografy

A tarde de sábado, 14, foi marcada por um jogo de vôlei feminino emocionante e realizado no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia.

As equipes infantis Objetivo/Smec e AABB de Ribeirão Preto protagonizaram o jogo mais disputado até aqui pela fase de classificação do Campeonato da APV. Foram necessárias duas horas de muito empenho e superação. Porém, as ribeirão-pretanas levaram a melhor e venceram por 3 sets a 2, parciais de 19/25, 25/21, 9/25, 25/20 e 11/15.

A AABB está invicta e é atual campeã da categoria na APV. Porém, até então não tinha perdido um set sequer. Já as são-carlenses que disputam a competição pela primeira vez, estiveram perto da vitória. “Foi um jogo de superação e decidido nos detalhes. Fizemos uma grande partida e a AABB encontrou muitas dificuldades”, comentou o técnico Zé Sérgio.

De acordo com ele, o próximo adversário é Sertãozinho e caso a equipe são-carlense conquiste uma nova vitória, já garante presença nas finais da APV.

Objetivo/Smec: Lícia, Giovana, Emily, Isadora, Karyna, Lara, Clara, Lavínia, Bianca, Mariana, Gabi, Isabelli, Rayna e Letícia. Técnico: Zé Sérgio.

AABB: Isabela, Maria, Ana Luísa, Lauany, Bia, Mirella, Mayara, Helena, Rebeca, Maria Luiza, Bruna e Manu. Técnico: Diego.

Leia Também