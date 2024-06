São Carlos é derrotada por Sorocaba na Liga Nacional

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense chegou a equilibrar a partida contra Sorocaba - Crédito: Divulgação

Muito empenho e dedicação. Mas não o suficiente para conquistar a vitória. Desta forma, a equipe de handebol feminino H7 Esportes acabou derrotada para Sorocaba pela fase de classificação da Liga Nacional neste domingo, 16, no ginásio de esportes do Éden, na casa do adversário.

De acordo com o técnico Antonio Carlos Rodrigues a partida foi intensa. O primeiro tempo foi equilibrado e o H7 fez frente ao time sorocabano que venceu por 12 a 8.

No segundo tempo a equipe de São Carlos não conseguiu manter o mesmo ritmo e com muitos erros individuais proporcionou vários contra-ataques para equipe de Sorocaba que terminou a partida com a vantagem de 28 a 16.

São Carlos agora segue na Liga Nacional com mais uma pedreira pela frente, pois jogará na próxima quinta-feira, 20, contra o EC Pinheiros, em São Carlos.

Apesar da derrota, o time de Antonio Carlos segue com chances de classificação para segunda fase da Liga Nacional.

Leia Também