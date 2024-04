São Carlos corre contra o tempo para inscrever atletas para a Bezinha

SIGA O SCA NO

Jogadores do São Carlos durante treino: preparação para a estreia na Bezinha - Crédito: Divulgação

O diretor executivo Marco Olivatto, ao lado da comissão técnica capitaneada por João Batista trabalharam intensamente nesta semana para regularizar 17 jogadores junto a Federação Paulista de Futebol (FPF) para que eles possam estar aptos para enfrentar o Paulista de Jundiaí, a partir das 16h deste sábado, 20, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, na rodada inicial do Campeonato Paulista da Série B.

De acordo com Olivatto, 17 jogadores estão regularizados e treinam desde o início do mês sob o comando de João Batista no estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira.

Estão com a documentação em ordem, dois goleiros, quatro zagueiros, três laterais, quatro meio campistas e quatro atacantes que irão encarar o Paulista de Jundiaí.

Segundo João Batista, o time é jovem, porém qualificado. O grupo não tem ainda o entrosamento necessário, mas acredita em um bom jogo e um resultado promissor.

A equipe

Goleiros

Luiz Fernando - último clube: Sertãozinho

Júlio - remanescente

Zagueiros

Rodrigo - último clube: Vocem de Assis

Rodrigão - último clube: Jabaquara de Santos

Ismael - último clube: Inter de Limeira

Alexandre - último clube: Barretos

Laterais

Ramires - último clube: União São João de Araras

Nogueira - último clube: Miracema/TO

Balotelli - último clube: Guarani de Campinas

Meio campistas

João Braga - último clube: Nacional de São Paulo

Cadu - último clube: União Suzano

Dézin - último clube: Vocem de Assis

PH - último clube: Inter de Limeira

Atacantes

Diego Costa - último clube: União São João de Araras

Dudu Black - último clube: Vocem de Assis

Pedro Tosatti - último clube: Independente de Limeira

Fabinho - último clube: Monte Azul

