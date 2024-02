São Carlos continua sem vitória na Superliga B

SIGA O SCA NO

Time são-carlense está sem vitórias na Superliga B - Crédito: @adripadilhafotografias

São Carlos enfrentou Chapecó na noite de sábado, 3, pela quarta rodada da fase de classificação da Superliga B feminina e foi derrotada por 3 sets a 1, parciais de 25x19, 25x16, 20x25 e 25x12. Com isso, o time são-carlense colecionou sua quarta derrota seguida. O confronto aconteceu no ginásio municipal de esportes “Ivo Silveira”, em Chapecó.

De acordo com o técnico Alexandro Pan, a equipe jogou bem e perdeu vários oportunidades. “Fizemos um bom jogo em Chapecó contra a forte equipe da casa que tem um sistema defensivo muito forte. Conseguimos jogar de igual e vencemos bem um set. No primeiro set, estávamos a frente deixamos virar. A equipe está crescendo, está evoluindo em todos os fundamentos. Mas, como eu falei desde o início tivemos pouco tempo de preparação e agora a equipe está se encontrando e ganhando conjunto. Todas as atletas estão tendo oportunidade de jogar”.

Sobre o campeonato, Pan destacou: “Temos ainda sete jogos, vamos trabalhar muito. Temos duas semanas para poder corrigir os erros, tentar melhorar ainda mais e buscar a primeira vitória em casa que será muito importante para a gente”.

São Carlos jogará no 16 de fevereiro, quando enfrentará o Tijuca/RJ, no ginásio municipal de esportes “Milton Olaio Filho”, a partir das 19h30.

São Carlos jogou com: Ana Breder (líbero), Ariane(oposta), Duda Graciano (levantadora), Gabi (líbero), Gislaine (central), Isa (ponteira), Karenn (central), Laísa (levantadora), Lari (central), Lidiane (ponteira), Mariana (levantadora) Mila (ponteira) e Thábata (ponteira). Técnico: Alexandro Pan.

