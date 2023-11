Atleta de São Carlos conquista ouro para o Brasil no Sul-Americano de Atletismo

A atleta Fabíola Barros, de São Carlos, conquistou medalha de ouro para o Brasil ao vencer a prova dos 1.800 metros com obstáculos, válida pelas disputas da 21ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master. A conquista aconteceu no início da tarde deste sábado (25), no Conjunto Esportivo de La Videna, em Lima (Peru).

No final da tarde de sexta-feira (24), Fabíola foi a terceira colocada na prova de lançamento de dardos, conquistando medalha de bronze para o Brasil. Participaram da prova 15 atletas de diferentes países. As duas primeiras colocadas na prova são atletas peruanas.

Com a conquista de sábado, os atletas de São Carlos, Fabiola Barros e João Carlos Pereira, somam três medalhas para o Brasil, sendo uma de ouro e duas de bronze. O bronze de João Carlos foi na prova dos 10 mil metros.

A 21ª edição com Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master termina neste domingo e terá a participação de atletas de São Carlos que, junto com uma numerosa delegação brasileira, estarão na briga por mais medalhas para o Brasil.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também