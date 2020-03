São Carlos confirma duas equipes na Liga Centro Oeste

No Congresso Técnico, Meneghelli confirmou duas equipes de São Carlos - Crédito: Divulgação

A princípio, a expectativa era poder confirmar a presença de três equipes. Entretanto, São Carlos tem a presença assegurada de duas representações na edição 2020 do campeonato da Liga Centro Oeste Paulista de Basquete que deve começar no final deste mês ou no mais tardar, início de abril.

A confirmação aconteceu sábado, 29, durante congresso técnico realizado no Sesc Bauru. São Carlos será representada pelo Meneghelli/Objetivo na categoria sub16/17 e na categoria sub12 (festivais). Pelo menos 40 atletas deverão estar em ação ao longo de 2020.

No sub16/17, além de São Carlos, disputam a primeira fase em turno e returno Garça, Marília, Yara Clube (também de Marília), Rio Preto, Luso Bauru, Lençóis Paulista, Matão, Assis e Araçatuba. Os quatro primeiros colocados garantem presença na semifinal.

METAS

O técnico Nivaldo Carlos Meneghelli Junior disse a quantidade de equipes anima e com isso os atletas irão ter a oportunidade de poder estar em ação por mais tempo.

“O campeonato é longo e desgastante. Ao mesmo tempo que terão a chance de jogar várias vezes, há necessidade do comprometimento para que possamos fazer uma campanha e estar na semifinal”, alertou, salientando que o time é renovado e a maioria dos atletas irão jogar pela primeira vez um torneio oficial. “O importante em 2020 será a regularidade”, disse.

Já a equipe sub12 participará de festivais. Durante a temporada deverão acontecer seis torneios e Meneghelli tentará fazer com que São Carlos sedie uma etapa.

“Até oito times participam de cada festival e vamos nos empenhar para que aconteça na cidade. Será uma experiência diferente e a meninada terá a chance de competir e confraternizar simultaneamente”, comentou.

