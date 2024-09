São Carlos Clube vence com tranquilidade na Copa AVS/Smec

SIGA O SCA NO

São Carlos Clube conquistou importante vitória na Copa AVS/Smec - Crédito: Divulgação

A 9ª Copa AVS/Smec teve sequência na noite desta quarta-feira, 18, com a realização de mais uma partida da fase de classificação. No ginásio de esportes João Marigo Sobrinho, o Ginasião, o São Carlos Clube conquistou uma tranquila vitória diante do Alpha.

Em 1h15 e tendo em Roberta, ponteira, a MVP da partida, a equipe fez 3 sets a 0 no adversário, com parciais de 25/13, 25/17 e 25/23.

Desta forma, a equipe chegou aos 13 pontos e manteve a 8ª colocação. Já o Alpha permanece com a má fase e ainda não conquistou uma vitória sequer. A arbitragem foi de Alessandra Borges e Maicon Moraes. Apontador Narciso Borges.

São Carlos Clube: Sílvia, Juliet, Vanessa, Mariflávia, Roberta, Adriane, Carol, Maria, Maria Luiza, Geizilaine, Daíza, Juliana, Marília e Cláudia. Técnica: Sandra.

Alpha: Juliana, Fernanda, Ângela, Gislaine, Gabi, Camila, Dani, Kizzi, Fábia, Fabiana, Maria e Gisele. Técnica: Karine.

